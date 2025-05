Selvaggia Lucarelli critica BigMama: silenzio su Israele all’Eurovision

Selvaggia Lucarelli ha criticato BigMama per il suo silenzio riguardo alla partecipazione di Israele all’Eurovision 2025. La cantante, commentatrice della manifestazione musicale per la Rai, è stata tacciata per non aver espresso opinioni durante l’esibizione di Yuval Raphael, rappresentante israeliana, che ha cantato “New Day Will Rise”.

Il silenzio di BigMama è stato notato da un utente sui social, il quale ha condiviso la sua ammirazione per questa scelta. Lucarelli ha ripostato il commento, affermando che il silenzio può essere visto come complicità. Ha aggiunto che, mentre BigMama non ha commentato Israele, ha parlato apertamente dei suoi hater durante il Concertone del Primo Maggio, dove ha inviato un messaggio di resilienza contro le critiche ricevute.

Sul palco del Primo Maggio, BigMama ha affermato di aver perdonato il suo corpo dopo aver sofferto per le critiche e ha incoraggiato il pubblico a non seguirne l’esempio se non apprezzavano il suo aspetto. La sua performance e il messaggio forte contro il body shaming l’hanno resa una figura controversa. Tuttavia, il suo mutismo riguardo alla questione israeliana, specialmente in un contesto così carico di significato, ha sollevato interrogativi e polemiche.

Il dibattito si inserisce nel quadro più ampio dell’Eurovision, evento che ha visto contestazioni e fischi nei confronti di Raphael, al centro di polemiche legate a temi politici e sociali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it