Selvaggia Lucarelli critica Basciano per il suo comportamento in discoteca

Alessandro Basciano è al centro di una polemica dopo un alterco avvenuto nella discoteca Hollywood di Milano, dove è stato allontanato dalla sicurezza in un clima di tensione. Un video dell’incidente, condiviso dal giornalista Gabriele Parpiglia, ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando dure reazioni. Basciano ha risposto a queste accuse attraverso i suoi profili social, attaccando Parpiglia e descrivendo la situazione come manipolata per scopi personali. Ha accusato un individuo di averlo provocato offendo la madre di sua figlia, Sophie Codegoni, sottolineando che non tollera insulti nei confronti della sua ex compagna.

L’episodio ha attirato l’attenzione anche di Selvaggia Lucarelli, che ha criticato il comportamento di Basciano, evidenziando la contraddizione tra la sua immagine di “padre disperato” e il suo coinvolgimento in risse. Lucarelli ha fatto riferimento alla battaglia legale in corso tra Basciano e Codegoni riguardante la custodia della loro figlia. Inoltre, Basciano è già sotto accusa per stalking nei confronti della Codegoni, vicenda per la quale è stato arrestato e poi rilasciato alcuni mesi fa.

La Procura ha chiesto nuovamente il suo arresto, stavolta ai domiciliari, e l’incidente avvenuto in discoteca potrebbe complicare ulteriormente la sua situazione legale. La situazione resta dunque in evoluzione, con l’opinione pubblica divisa tra sostenitori di Basciano e chi lamenta comportamenti problematici da parte sua.