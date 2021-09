Selvaggia Lucarelli ha commentato il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip polemizzando sulla scelta di arruolare Tommaso Eletti, il giovanissimo volto dell’ultima edizione di Temptation Island che – va ammesso – non ha dato il meglio di sé.

Nel reality di Maria De Filippi il giovane Tommaso Eletti, per cercare di far ingelosire la sua fidanzata Valentina Nulli Augusti, ha prima flirtato con la tentatrice Giulia Cerini, poi l’ha baciata ed infine c’è andato a letto insieme. L’esito è stato scontato: la Nulli Augusti l’ha lasciato. Lui, nonostante abbia fatto di tutto per riconquistarla, è rimasto con un pugno di mosche in mano.

Tommaso e Valentina un mese dopo Temptation Island: la tentatrice Giulia lo sbugiarda https://t.co/Et8hKCVYWt #TemptationIsland — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 28, 2021

Selvaggia Lucarelli contro la partecipazione di Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip

Come anticipato, Selvaggia Lucarelli ha commentato in maniera pungente questa “promozione” di Eletti e lo ha fatto tramite Instagram.

“Un personaggio che si è distinto per sessismo, gelosia patologica, senso del controllo, tendenza a svilire e manipolare la fidanzata, premiato con un programma tv e incoronato “vip”. Poi mi raccomando, siparietti tv su “le donne si trattano bene”.”

Il nome di Tommaso è quello che ha suscitato più polemiche, ma anche questo serve al programma: far parlare. Ma se da una parte la Lucarelli ha detto la sua, le ex di Eletti sono entrate in silenzio stampa. Né Valentina Nulli Augusti né Giulia Cerini hanno infatti commentato pubblicamente la partecipazione al Grande Fratello Vip del loro ex.