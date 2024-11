Selvaggia Lucarelli contro Platinette: La Reazione Inaspettata

Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando con le Stelle, ha recentemente criticato Platinette durante un’intervista a Domenica In. Secondo Lucarelli, Platinette è stata la concorrente più “difficile” da gestire nella sua lunga carriera di giudice. Questo commento ha colto di sorpresa Platinette, che ha reagito in modo piccato attraverso un post su Instagram.

Durante la puntata di Domenica In, Lucarelli ha discusso l’edizione in corso del programma di danza e, rispondendo a una domanda di Mara Venier, ha dichiarato: “Non mi è piaciuta Platinette”, aggiungendo che la soubrette è stata “molto dura” e “poco autoironica”. Queste dichiarazioni hanno riacceso il ricordo della partecipazione di Platinette a Ballando con le Stelle nel 2016 e i precedenti contrasti tra le due.

La reazione di Platinette non si è fatta attendere: visibilmente sorpresa, ha condiviso sui social lo spezzone dell’intervista in cui Lucarelli la criticava, aggiungendo una didascalia sarcastica. Platinette ha manifestato il suo incredulità nel ritrovare il suo nome così vividamente nella memoria di Lucarelli dopo ben nove anni, esprimendo un misto di autoironia e amarezza. Ha scritto: “A 9 anni dalla mia partecipazione a Ballando con le Stelle, ancora si ricorda di me e del mio modo di reagire: sì, è proprio vero, da isterica obesa quale sono, non so far fronte compostamente alle critiche”.

La reazione di Platinette, pur pungente, ha cercato di stemperare la polemica con una buona dose di ironia, lasciando intendere una certa resilienza di fronte alle critiche. Questo scambio ha evidenziato non solo il carattere competitivo e controverso del programma, ma anche le personalità forti coinvolte.

In sostanza, la polemica riflette dinamiche comuni nel mondo dello spettacolo, dove il confronto tra personaggi pubblici può generare attriti e occasioni di dibattito, particolarmente nel contesto di un programma di intrattenimento come Ballando con le Stelle. Resta da vedere se Lucarelli deciderà di rispondere ulteriormente o se la questione verrà archiviata.