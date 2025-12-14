Selvaggia Lucarelli contro Nancy Brilli a Ballando con le Stelle

Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando con le Stelle, ha espresso le sue opinioni su vari temi e personaggi dell’edizione in corso del talent show. Ha descritto la competizione come “serrata e velenosa” non solo tra i concorrenti, ma anche tra i danzatori professionisti del programma.

Selvaggia Lucarelli ha riservato una stoccata a Nancy Brilli, eliminata nella penultima puntata e critica nei confronti della giuria. Ha anche parlato del legame speciale tra Nikita Perotti e Andrea Delogu, definendoli “adorabili”. Inoltre, ha lanciato una critica verbale a Paolo Belli, con il quale ha avuto uno scontro durante la seconda semifinale.

Lucarelli ha affermato che ci sia molta rivalità tra i ballerini professionisti, descrivendola come “velenosa, inquinata da chiacchiere, antipatie, pettegolezzi, invidie e complottismo”. Ha anche espresso una certa ammirazione per Martina Colombari, definendola una persona genuina e autentica, che merita di essere in finale.

Infine, Selvaggia Lucarelli ha anche commentato l’atteggiamento di Filippo Magnini, affermando che non si è goduto l’esperienza quanto avrebbe potuto. Ha anche risposto a una domanda su chi le piacerebbe vedere partecipare a Ballando, nominando Pierpaolo Spollon.