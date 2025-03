Selvaggia Lucarelli contro Mentana e Tg La7: lo scontro nato da Corona e la difesa del giornalista

Malinteso tra Selvaggia Lucarelli ed Enrico Mentana riguardo allo spettacolo teatrale di Fabrizio Corona. Lucarelli ha espresso la sua delusione verso La7, accusando la rete di aver supportato il lavoro di Corona, il quale l’ha insultata nel suo spettacolo. Ha fatto riferimento, in particolare, a un video in cui il paparazzo la definisce “grassa cicciona”, scatenando la sua ira. Tuttavia, nel suo post sui social, ha erroneamente taggato il TgLa7, diretto da Mentana, invece della pagina ufficiale di La7.

Mentana ha prontamente risposto su Instagram, denunciando che il suo telegiornale non aveva mai trattato la questione sollevata da Lucarelli. Ha anche evidenziato la necessità di scuse da parte della giornalista, sottolineando che il suo tg non doveva essere accusato di una situazione che non lo riguardava. In risposta, Lucarelli ha confermato l’errore del tag e ha criticato Mentana per il suo tono e per avere accennato allo “stress” che lei starebbe affrontando, insinuando che tale commento fosse sessista.

Successivamente, i due si sono chiariti telefonicamente, dopo che Mentana ha tentato di contattarla senza successo a causa di un vecchio numero. Lucarelli ha detto di aver avuto un colloquio affettuoso con il direttore e che non ci sono rancori tra di loro, chiudendo così la questione. Dopo questo chiarimento, Mentana ha rimosso il suo post accusatorio.