Selvaggia Lucarelli contro la madre di Fedez: ecco perché

La blogger Selvaggia Lucarelli ha condiviso un episodio sorprendente avvenuto durante una cena a Sanremo con il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli. Si trovavano in un ristorante quando un gruppo di donne ha occupato un tavolo vicino, tra cui una signora bionda che, dopo alcuni minuti, si è alzata e, guardandola con disapprovazione, ha deciso di lasciare il ristorante insieme alle sue amiche. Questo comportamento ha lasciato Selvaggia perplessa, poiché non capiva cosa potesse averle dato fastidio.

In un post su Instagram, la Lucarelli ha rivelato che la donna in questione era Tatiana, la madre del rapper Fedez, con cui ha avuto in passato dei contrasti. L’incontro imprevisto ha chiaramente suscitato un certo imbarazzo, al punto che la signora ha preferito cambiare tavolo piuttosto che rimanere nella stessa sala della blogger.

La blogger ha ironicamente commentato la situazione, mettendo in evidenza come la madre di Fedez sia stata infastidita dalla sua presenza. Nonostante non avesse provocato alcun disguido evidente, l’accaduto ha riacceso i riflettori sugli attriti tra la Lucarelli e il rapper, amplificando la carica polemica che circonda la kermesse musicale. Questo episodio ha messo in luce le dinamiche personali e i legami familiari nell’ambiente dello spettacolo, conferendo un ulteriore strato di intrigo alle storie collegate al festival di Sanremo.