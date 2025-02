Selvaggia Lucarelli contro Fedez: ‘Corona avrebbe potuto fermarlo’

La recente controversia tra Fedez e Fabrizio Corona continua a suscitare interesse, con l’ex agente di paparazzi che ha rivelato dettagli sulla vita privata del cantante. Negli scorsi mesi, Fedez ha espresso la sua amicizia con Corona, nonostante quest’ultimo abbia pubblicato notizie “esclusive” che hanno messo in discussione il suo matrimonio e la sua vita personale. Selvaggia Lucarelli ha criticato il cantante per aver condiviso i suoi segreti con qualcuno noto per diffondere informazioni riservate, mettendo in dubbio il suo ruolo di vittima in questa situazione.

Lucarelli osserva che Fedez non ha mai denunciato Corona per le sue rivelazioni e si chiede perché, ora che lo ha fatto, non abbia già agito prima. Sottolinea che, quindi, il cantante ha continuato a rivelare dettagli personali, consapevole dell’uso che ne avrebbe fatto Corona. A questo si sommano le dichiarazioni di Corona, che sostiene un legame di amicizia con Fedez, descrivendo le loro conversazioni come “normali” e promettendo che il rapper vincerà Sanremo 2025.

La telenovela continua a monopolizzare l’attenzione, mentre altri artisti in gara, come Emis Killa, sono trascurati a causa delle controversie riguardanti Fedez. Ci si interroga sulla realtà di queste dinamiche, considerate poco coerenti da alcuni commentatori. Nonostante i toni drammatici, le dichiarazioni di Corona pongono un punto interrogativo sulla validità delle sue affermazioni, lasciando aperti interrogativi sul futuro di Fedez sia nella musica che nei rapporti personali.