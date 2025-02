Selvaggia Lucarelli Contesta il Festival: La Critica a Carlo Conti

La prima serata di Sanremo 2025 ha suscitato opinioni contrastanti. Se alcuni hanno apprezzato la rapidità di Carlo Conti e il focus sulle canzoni, altri hanno criticato la linearità dell’evento, terminato senza colpi di scena. Tra i delusi, Selvaggia Lucarelli, ospite fissa del DopoFestival, ha espresso la sua insoddisfazione. Ha accusato il Festival di essere un “Festival della restaurazione”, con il ritorno di volti storici che, secondo lei, hanno tolto spazio a nuove idee, paragonando il contesto attuale a un vecchio regime.

Lucarelli ha notato che la serata si è svolta in modo troppo piatto, senza sorprese, e ha sottolineato come alcune performance, come quella di Gerry Scotti, siano state prevedibili. Anche Antonella Clerici, a suo avviso, ha dato un contributo piuttosto tradizionale, mentre la cantante Elodie si è mostrata meno incisiva del previsto.

Secondo la giudice di Ballando con le stelle, l’assenza di audacia e innovazione ha deluso le aspettative, mostrando un festival che non ha osato sperimentare. Lucarelli ha definito la serata come “ultra lineare”, lamentandosi che i Big in gara non hanno saputo sorprendere, citando l’interpretazione più romantica di Tony Effe come non in linea con le aspettative. In sintesi, ha concluso che ci si aspetta qualcosa di più originale e coinvolgente, evidenziando una mancanza di innovazione rispetto ai festival precedenti.