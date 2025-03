Selvaggia Lucarelli: Conflitti con Welcome to Favelas e le Denunce a Corona, l’Allerta dell’Avvocata Indovina

L’avvocata di Selvaggia Lucarelli, Barbara Indovina, ha espresso preoccupazione per la vita della giornalista, rivelando che riceve quotidianamente minacce di morte. Queste minacce deriverebbero da “notizie false” diffuse da individui con un ampio seguito, mettendo in discussione l’operato della magistratura italiana. Le minacce provengono spesso da profili anonimi sul web. Anche Lorenzo Biagiarelli, marito di Lucarelli, avrebbe ricevuto minacce simili.

Durante un’intervista su Il Corriere, Indovina ha menzionato un episodio avvenuto il 18 marzo alla libreria Mondadori di Milano, dove Lucarelli ha partecipato alla presentazione del libro “Il lato oscuro dei social network” di Serena Mazzini. In quella occasione, Massimiliano Zossolo di Welcome to favelas avrebbe posto domande su Giovanna Pedretti, estranee all’argomento della presentazione, sapendo di un’indagine in corso della procura di Lodi. L’avvocata ha accusato Zossolo e alcuni content creator di aver manipolato il video per creare contenuti provocatori.

Inoltre, Barbara Indovina ha parlato dello stato delle denunce contro Fabrizio Corona, che ha visto Lucarelli denunciare l’ex re dei paparazzi otto volte da gennaio 2024. Le accuse non riguardano solo diffamazione, ma anche stalking, poiché Corona avrebbe rivelato informazioni personali sui familiari di Lucarelli, inclusi dettagli sulla vita del figlio. Indovina ha osservato che Corona avrebbe inoltre insultato Lucarelli durante i suoi spettacoli teatrali, aggravando ulteriormente la situazione.