Selvaggia Lucarelli conferma la sua presenza a Ballando con le Stelle e commenta l’ipotesi di trovare Barbara d’Urso in giuria

Selvaggia Lucarelli a settembre tornerà dietro il tavolo dei giurati di Ballando con le Stelle e lo farà per l’ottavo anno consecutivo, anche se in realtà è una novellina rispetto agli altri.

Guillermo Mariotto è lì dall’inizio e quella che inizierà in autunno sarà per lui la diciottesima edizione (più longeva di lui solo Alessandra Celentano ad Amici di Maria De Filippi da venti edizioni). Per Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Fabio Canino sarà invece la quindicesima edizione.

“Ho lasciato che le voci corressero ma ho trovato fastidioso questo continuo voler far credere che fossi stata cacciata, quando la verità è che sono stata confermata a programma ancora in corso” – ha dichiarato Selvaggia Lucarelli al settimanale Chi – “A breve vedrò Milly Carlucci per definire le ultime cose”.

Selvaggia Lucarelli commenta il rumor che voleva Barbara d’Urso in giuria

Come già anticipato da Dagospia, la giuria di Ballando con le Stelle è stata rinnovata interamente, ma parlando per ipotesi la Lucarelli ha commentato al settimanale di Alfonso Signorini il rumor che voleva Barbara d’Urso in lizza per prendere uno dei posti della giuria.

“Ho letto di tutto, ma non avrei nulla in contrario se partecipasse. Credo persino che la sua presenza sarebbe molto funzionale al programma, ma sono in alcuni ruoli prestabiliti. Ballando con le Stelle, al contrario di quel che si possa pensare non è una passeggiata. Bisogna fare un grandissimo gioco di sottrazione per esaltare concorrenti e dinamiche. Lei sarebbe disposta a fare un passo indietro e scendere a compromessi col suo ego?”.

Come sappiamo, però, Barbara d’Urso ha un contratto in esclusiva con Mediaset fino a dicembre e per questo motivo non potrà partecipare in nessuna veste alla nuova edizione di Ballando con le Stelle.