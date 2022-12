Selvaggia Lucarelli condivide un post: “Ballando spettacolo indecoroso, tutti contro Selvaggia”

Il clima a Ballando con le Stelle si fa sempre più teso e Selvaggia Lucarelli in quello studio non può più contare su nessun volto amico. Carolyn Smith da tempo le ha voltato le spalle, Sara Di Vaira palesemente non la sopporta più, con Rossella Erra si è sempre punzecchiata e nelle ultime puntate anche Guillermo Mariotto e Fabio Canino hanno avuto da ridire.

Per questo motivo ieri pomeriggio la giornalista ha condiviso una storia Instagram di un utente in cui c’era scritto:

“L’ultima edizione di Ballando con le Stelle è al pari di un Grande Fratello soprattutto per lo spettacolo indecoroso che si sta consegnando al pubblico. Un tutti contro Selvaggia Lucarelli solo perché è l’unica che cerca di tenere la barra dritta. Se c’è da andare contro di lei parte la Furia Francese, ma quando c’è da prendere le sue parti c’è la Ritirata Spagnola”.

Un commento al vetriolo rilasciato in risposta all’ultima dichiarazione di Maurizio Costanzo che, sulle pagine del settimanale Chi, ha risposto ad una lettera di un lettore. A questa lettera: “Secondo il tribunale dei social, Selvaggia Lucarelli è colpevole di aver partecipato a Ballando con le Stelle, programma del sabato sera di Rai Uno, nel giorno della scomparsa della madre Nadia. Una volta si diceva che lo spettacolo deve continuare, ora si critica aspramente”, Costanzo ha replicato: “Sono scelte del tutto personali. Nessuno si deve permettere di giudicare nessuno a questo mondo. La gogna social poi sta diventando incontrollabile. Io sostengo Selvaggia”.

E Selvaggia Lucarelli ha prima condiviso la dichiarazione di Maurizio Costanzo con un cuore, poi quella di un suo follower con la stilettata a Ballando con le Stelle.