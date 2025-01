Selvaggia Lucarelli Condannata per Diffamazione: La Vicenda di Claudio Foti Assolto nel Caso Bibbiano

Il Tribunale di Torino ha condannato Selvaggia Lucarelli per diffamazione nei confronti dello psicologo Claudio Foti, a causa di un articolo pubblicato su Il Domani nel 2021 sul caso Bibbiano. Lucarelli dovrà risarcire Foti con 25mila euro e pagare una multa di 5mila euro. L’articolo, ancora disponibile online, deve essere rimosso. La condanna si basa sulla considerazione che l’articolo ha diffamato Foti, accostando fatti veri ma scollegati che hanno danneggiato la sua reputazione. La giudice Federica Francesca Levrino ha evidenziato che Lucarelli ha creato un parallelismo tra eventi reali o verosimili, rendendo Foti l’unico responsabile di accadimenti non accuratamente rappresentati.

Il caso Bibbiano era emerso nel 2019, quando un’inchiesta della Procura di Reggio Emilia ha rivelato presunti abusi da parte dei servizi sociali di Val D’Enza, accusati di falsificare documenti per allontanare minori dalle famiglie e affidarli a conoscenti. Foti era già stato assolto in Cassazione rispetto a tali accuse. Inoltre, il legale di Foti, Luca Bauccio, ha dichiarato che le accuse della Lucarelli erano infondate e prive di verità, richiedendo un risarcimento di 40mila euro per il suo assistito. La condanna di Lucarelli rappresenta un’ulteriore conferma delle conseguenze legali derivanti da affermazioni diffamatorie che colpiscono l’integrità professionale degli individui.