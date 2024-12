Selvaggia Lucarelli commenta su Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: “Escamotage migliore”

Selvaggia Lucarelli ha condiviso le sue opinioni su Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera durante un episodio del podcast Pianeta B12. La coppia, che sembrerebbe affiatata, ha visto i propri figli interagire, ma ci sarebbero delle voci su presunti problemi tra Chiara e la famiglia di Giovanni. La Ferragni, d’altra parte, ha scelto di mantenere riservato il rapporto, evitando di condividere troppo sui social media.

Lucarelli ha criticato l’approccio di Ferragni, definendo il suo nuovo legame con Tronchetti Provera come un “escamotage” per migliorare la propria immagine pubblica. Ha affermato che Chiara ha compreso di poter trarre vantaggio da una relazione con un uomo estremamente ricco, suggerendo che questo constitutesse una strategia per riposizionarsi nel panorama mediatico. Secondo Selvaggia, il romanticismo con un partner così facoltoso non solo le permetterebbe di migliorare la propria reputazione, ma il “servilismo” dei media e dei suoi colleghi le garantirebbe ulteriore visibilità.

La famiglia Tronchetti Provera è tra le più ricche d’Italia, con fatturati annuali che raggiungono i 6,7 miliardi di euro. Marco Tronchetti Provera, padre di Giovanni, è un noto imprenditore, ex presidente di Telecom Italia e vicepresidente del gruppo Pirelli, di proprietà della moglie Cecilia. In una classifica di Forbes sulle famiglie imprenditoriali italiane, la famiglia Pirelli si posiziona al 76° posto, mentre Marco si piazza al 3° posto tra i manager più pagati del Paese nel 2023, con un guadagno di 19,97 milioni di euro all’anno.

In questo contesto, Selazione Lucarelli ha sottolineato che Chiara Ferragni si è trovata in una situazione vantaggiosa, e che i suoi suoceri rappresentano una solida base economica. La sua critica si concentra sull’idea che Ferragni stia utilizzando strategicamente la relazione con Tronchetti Provera per rafforzare la propria immagine pubblica e per ottenere una forma di “ufficio stampa” personale, attraverso il quale ottenere attenzione e sostegno mediatico. La discussione ha generato un certo dibattito sull’autenticità delle relazioni nel mondo dello spettacolo e sull’uso di collegamenti influenti a fini personali e professionali.