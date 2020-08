Il fondoschiena di Chanel Totti spiattellato sulla cover del settimanale Gente continua a far discutere ed oggi anche Selvaggia Lucarelli ha detto la sua paragonando lo scatto alla primogenita di Francesco Totti, ad uno simile fatto ad Aurora Ramazzotti (e pubblicato nell’estate del 2011) dal settimanale Oggi.

All’epoca Aurora Ramazzotti aveva 15 anni ed era stata immortalata al mare in costume (di spalle) al fianco di sua madre Michelle Hunziker. Sotto attacco anche in questo caso il titolo: “Stessa spiaggia, stesso mare e…stesso bikini”.

Qua il commento di Selvaggia Lucarelli:

“Estate 2011, Aurora Ramazzotti aveva 15 anni. Nessuno fiatò. E la lista sarebbe lunga“. E sulla sensibilità cambiata rispetto a certi temi nel corso degli anni, la giornalista commenta: “Forse, o forse se sei figlia di Francesco Totti c’è una sensibilità in più. Chissà“.

Immediata la risposta di Aurora Ramazzotti:

“Non erano tempi social per questo nessuno fiatò. Non credo che solo perché nessuno si è ribellato all’epoca debba normalizzarsi una cosa che è sbagliata. Questa cosa (come tante altre analoghe) ha inciso indelebilmente sulla mia crescita e non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io. Ne sto pagando i conti ancora adesso. Benché concordo col fatto che oggi ci si indigni troppo per tutto penso ci siano alcune cose per cui BISOGNA indignarsi. I ragazzini (e non solo) sono già traviati da ideali inesistenti che gravano sul loro benessere mentale. Questo potrebbe essere un piccolo passo verso un cambiamento che merita di avvenire da tempo”.