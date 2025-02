Selvaggia Lucarelli, Bartoletti annuncia la querela: la risposta

Dopo un acceso confronto sui social, Marino Bartoletti sembra pronto a intentare una causa legale contro Selvaggia Lucarelli per le critiche rivolte a Simone Cristicchi durante Sanremo 2025. Durante una puntata speciale di Domenica In, Bartoletti ha elogiato Cristicchi per il suo quinto posto e la sua canzone “Quando sarai piccola”, lanciando però una frecciatina a Lucarelli, che aveva espresso opinioni negative sul brano. Bartoletti ha affermato che qualcuno “pretende di trasferire agli altri la propria sporcizia mentale” e che i suoi commenti l’hanno “profondamente ferito”.

Lucarelli ha risposto su social media, rivendicando la sua libertà di critica e deridendo Bartoletti per la sua supposta incapacità di accettare opinioni diverse. Questa accesa polemica ha portato a ulteriori scambi di insulti online, con Bartoletti che ha criticato Lucarelli per il suo “ego smisurato” e ha annunciato l’intenzione di querelarla per gli insulti ricevuti. Ha dichiarato: “La verità è dalla mia parte” e si è detto determinato a far riflettere Lucarelli su ciò che ha scritto su di lui.

Lucarelli ha reagito sottolineando l’assurdità della minaccia di querela, definendo l’accaduto come un esempio di “gaslighting”. Ha anche condiviso una foto risalente al 2020 che li ritraeva insieme, evidenziando il suo punto di vista rispetto all’incredibile situazione. Questo scontro tra i due continua a suscitare l’interesse del pubblico e dei media, alimentando ulteriormente il dibattito.