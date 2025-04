Selvaggia Lucarelli attrice in una nuova serie Netflix: ecco il trailer

Nel nuovo cast della serie Netflix “Maschi Veri”, in uscita il 21 maggio, c’è anche Selvaggia Lucarelli che apparirà in un cameo nel ruolo di se stessa. Nella serie, la giornalista conduce il suo programma di interviste “Battaglia Selvaggia” su un ring, dove interviene con un commento provocatorio: “Lei dice ‘dobbiamo tornare a comportarci da veri uomini’, addirittura?”. La trama ruota attorno a quattro amici maschi alfa che, affrontando un mondo in cambiamento, si interrogano sul loro ruolo nella società. I protagonisti, interpretati da Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti, vivranno situazioni comiche e momenti di profonda riflessione.

“Maschi Veri” si apre con la frase “Siamo una specie in via di estinzione. Come i panda”, suggerendo che i modelli tradizionali di mascolinità stanno cambiando. I quattro uomini, vicini ai quarant’anni, fanno i conti con nuove regole nelle relazioni e nel lavoro, mentre le loro certezze cominciano a vacillare. Si trovano a dover ridefinire il significato di mascolinità, potere e ruolo sociale. La serie promette di essere un mix di ironia e introspezione, mettendo in luce le sfide e le incertezze della contemporaneità. Con un approccio che bilancia comicità e temi più profondi, “Maschi Veri” invita a riflettere su come gli uomini possano adattarsi a un’epoca in evoluzione. La presenza di Selvaggia Lucarelli arricchisce ulteriormente il contesto di questa nuova produzione.