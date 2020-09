Perla Maria ha chiesto alla madre di rifarsi il naso e così Maria Monsè ha portato la ragazzina da una psicologa e da un chirurgo per fare dei colloqui. Dopo settimane di riflessioni la piccola ha preso la sua decisione e ha confermato di voler togliere la piccola gobba, così l’opinionista di Barbara d’Urso l’ha accompagnata a farsi “le punturine”. Selvaggia Lucarelli su Facebook ha criticato fortemente la decisione della Monsé e non è l’unica pensarla così, perché basta fare un giro su qualsiasi social per vedere come il web si sia scagliato contro la mamma di Perla.

“Non so se mi disturba di più l’idea che faccia rifare il naso alla figlia minorenne o mostri il tutto sulla copertina di una rivista. – ha scritto Selvaggia Lucarelli – In ogni caso, assistenti sociali subito”.

La Monsè a Pomeriggio 5 ha difeso la “scelta” di sua figlia.

“Lei ha deciso che siccome è spesso sui social e molte sue coetanee si fanno l’intervento vero e proprio, anche lei vuole fare qualcosa al naso. Invece lei farà le punturine, non un’operazione. Si è confrontata con mio marito, con me e una psicologa, che ha detto che se è un complesso fa bene cambiare, meglio che andare sotto i ferri. Le ragazzine a 14 anni vanno sotto i ferri. Vi faccio i nomi e i cognomi? Lei ha il complesso del naso e della gobbetta, vuole fare dei filler”.

Poco ci importa delle punturine di Perla Maria, io invece vi consiglio di godervi la lite tra la Monsè e la Dea Pagana, Antonella Mosetti. Preparate i popcorn.

La figlia di Maria Monsè farà le punturine a 14 anni? #Pomeriggio5 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/jOmZ49G1b0 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 25, 2020

Il post di Selvaggia Lucarelli.