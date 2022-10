Selvaggia Lucarelli attacca Jessica Morlacchi; Memo Remigi passa alle vie legali

Il caso della settimana fra Jessica Morlacchi e Memo Remigi è stato commentato anche da Selvaggia Lucarelli, ma quando (dopo la puntata di Ballando con le Stelle) l’ex voce dei Gazosa ha accusato la giudice di essere troppo nervosa lei ha sbottato.

Il post è durato sui social poco, ma Selvaggia Lucarelli lo ha condiviso sul proprio profilo Instagram con un commento pungente.

“Quando è scoppiato il caso Memo Remigi ho scritto che per me Memo Remigi poteva starsene a casa come deciso dalla Rai senza rimpianti e andava bene così, ma che la vittima del suo palpeggiamento aveva molto da imparare da questa vicenda. E lo dicevo perché la vedevo sempre ridacchiare e scocciarsi quando si parlava di epiteti sessisti a me rivolti, la vedevo sempre dalla parte dei maschi. L’avevo quindi invitata a riflettere perché che sia una palpata o un “troi*”, la matrice è la stessa (qualche analfabeta funzionale ha capito che assolvessi Remigi, che mestizia).

Piccata dalle mie osservazioni, oggi scrive questa specie di disastro sessista tra pregiudizi avvilenti su invidie femminili e acidità da mestruazioni. Appunto, non sbagliavo. Si può essere vittime di Memo Remigi e pensare come Memo Remigi, non c’è nulla di strano. Ma molto di deprimente. Fossi in Serena Bortone mi sceglierei affetti meno instabili, in futuro”.