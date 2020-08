Momenti di trash altissimo nel botta e risposta a distanza fra Selvaggia Lucarelli e Federico Fashion Style. La scrittrice ha (giustamente!) criticato la decisione di Federico Fashion Style di prendere il traghetto dalla Sardegna per ritornare a Roma, nonostante fosse consapevole di avere la febbre.

“E ora parliamo di quest’altro genio. Prima cosa: con la febbre e i sintomi elencati non sali su una nave. Chiami la guardia medica e la ASL sarda. Seconda cosa: il test sierologico non si fa con la malattia agli esordi, ma dopo. Se lo ignori avendo attività commerciali e con una pandemia in corso da mesi è grave. Infine evita di andare in tv a raccontare la tua esperienza, che è pessima e diseducativa. Se vi comportate da irresponsabili, almeno risparmiateci di vedervi fare autopromozione in tv”.

Federico Fashion Style infatti – dal proprio isolamento domiciliare – ha tenuto un collegamento con la trasmissione Agorà di Rai Tre, dove ha denunciato i mancati controlli nel traghetto Olbia – Civitavecchia ed ha raccontato di come fosse consapevole di avere la febbre.

A distanza di un giorno (e per difendersi dall’attacco di Selvaggia Lucarelli), Federico Fashion Style ha risposto:

“Cara Selvaggia, sono felice della sua attenzione nei miei confronti, ma credo che lei non ha seguito la mia intervista e il “de relato” non sempre vi aiuta a voi giornalisti famelici di riempire una storia su Instagram. Quanto al mio bisogno di autopromozione le garantisco che non ho bisogno di questo, mi piace la tv, vero, come piace a lei, ricordo i suoi esordi al reality show La Fattoria: anche lei ha fatto tanta gavetta, ora per fortuna ha trovato il ruolo di giudice in Ballando e forse travisa la realtà perché pensa di essere un giudice anche nella vita? Ora sono felice tuttavia che tra una “magnata” e l’altra in giro per i paesi della Puglia con il suo fidanzato “bear” lei mi abbia pensato. Le auguro il meglio e spero di conoscerla presto per aggiustare il suo look”.