Selvaggia Lucarelli vs Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini in questi giorni si è sfogata su Instagram e in una serie di storie ha detto di conoscere dei vip positivi al CoronaVirus che però girano liberamente tra la gente. Selvaggia Lucarelli non ha lasciato correre e ieri pomeriggio ha bacchettato la regina italiana del twerk. La giudice di Ballando con le Stelle ha fatto notare che la cantante di Pem Pem ad agosto ha fatto diverse serate.

“Poi abbiamo un caso interessante di redenzione. Elettra Lamborghini che durante il pre Covid ha fatto una serie di serate che ben ricordiamo. Nel periodo post Covid è tornata ad esibirsi davanti a centinaia e migliaia di persone. Poi improvvisamente ha deciso che la gente è irresponsabile. Questa è andata pure alla sagra del porcino, ma gli altri sbagliano. A parte il fatto che è molto grave dire che conosce dei positivi che vanno in giro. Se è certa deve andare all’ATS a denunciarli. Se non lo sa, allora perché lo presume? Ma poi con le serate che ha fatto dovrebbero essere gli invitati al suo matrimonio a chiedere a lei i risultati del tampone e non il contrario”.

Da quando il Covid ha contagiato tronisti, corteggiatori, ex gieffini e morti di fama di varia provenienza sono scoppiate decine di catfight sui social a tema “CoronaVirus”. Non oso immaginare cosa accadrà quando riapriranno i salotti televisivi.

Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli punzecchia Elettra.

Selvaggia Lucarelli contro Elettra Lamborghini che non si presenta a #domenicain pic.twitter.com/EtI0GIs94b — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) February 9, 2020

LA LUCARELLI DICE DI NON SAPERE PERCHÉ ELETTRA CE L’HA CON LEI E FA LA SPLENDIDA SELVAGGIA CANCELLATI #domenicaIn pic.twitter.com/uMiqXJLhfH — LaCr!S. (@cristinacrt) February 9, 2020