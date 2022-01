Il Grande Fratello VIP quest’anno sta prendendo una piega davvero inaspettata. Oltre alle varie dinamiche create nella casa, si parla tanto di temi che non andrebbero sollevati durante un reality show.

Più volte si sono toccati temi come l’aborto, ma ultimamente anche Katia Ricciarelli ha fatto discutere per alcune affermazioni razziste. Per la concorrente non sono stati presi provvedimenti, ma è stata solo fatta una ramanzina dal conduttore.

Di queste situazioni ha parlato ampiamente Selvaggia Lucarelli che senza peli sulla lingua si è rivolta al conduttore:

Alfonso Signorini ha trasformato un reality in cui si discuteva delle dinamiche tra i concorrenti in un reality in cui si discute delle dinamiche tra lui, gli autori e, in ultimo, i concorrenti. Ormai non conta più quello che succede nella Casa ma chi condannerà o assolverà con la sua doppia morale Signorini nella Casa.

Anche all’inizio di questa edizione, quando Alfonso Signorini ha espressamene detto in diretta di essere contro l’aborto, la giornalista era intervenuta con queste parole: