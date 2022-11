Selvaggia Lucarelli, anche Paola Barale e Luisella Costamagna contro di lei: è caos

Non solo Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Sara Di Vaira, Iva Zanicchi, Fabio Canino e Rossella Erra, alla lunga lista di protagonisti di Ballando con le Stelle che si sono schierati contro Selvaggia Lucarelli si sono aggiunte anche Paola Barale e Luisella Costamagna.

Selvaggia Lucarelli: il clima a Ballando con le Stelle diventa ancora più teso https://t.co/riRmW0UKyA — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 30, 2022

Le due, ospiti da Serena Bortone, hanno così commentato la faida Selvaggia – Mariotto – Zanicchi:

“Questa non è solo una competizione di ballo, è un programma di intrattenimento. E Iva c’è dentro totalmente!” – Ha dichiarato Paola Barale, che ha poi aggiunto – “Per questo avrebbe anche motivo di vincere, perché lei è super funzionale al programma che sta facendo. Ma allo stesso tempo Mariotto che dà della scimmia che tira escrementi a Selvaggia si è abbassata al livello di Selvaggia. Secondo me a volte la giuria esagera”.

Dello stesso parere anche Luisella Costamagna.

“Io difendo Iva alla quale è stato detto squallida, che trovo inaccettabile. E trovo inaccettabile che abbia detto volgare. Per me non esistono parole volgari ma persone volgari che spesso non usano le parolacce. Una persona che ritengo non sia volgare sia Iva, che fa un ottimo spettacolo, è una forza della natura. Farei attenzione con i termini, e questo riguarda anche Mariotto. Ma nel merito sono d’accordo con lui”.

Selvaggia Lucarelli, le sue risposte

Ovviamente la Lucarelli è una donna che non si fa certo mettere i piedi in testa e proprio in queste ore ha risposto per le rime ad entrambe. “Se fai la giornalista almeno riporta i giusti virgolettati. Altrimenti la difesa d’ufficio per tenerti buono il programma diventa un po’ squallida“, la piccata risposta alla Costamagna.

Infine Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un video in cui mette in evidenza un uomo che incita proprio il pubblico ad applaudire alle frasi di Iva Zanicchi contro di lei.