Selvaggia Lucarelli: ‘Alberto Stasi ha ucciso Chiara Poggi, ma lo avrei assolto’ e critica Le Iene

Secondo Selvaggia Lucarelli, Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da Alberto Stasi, ma la mancanza di prove decisive non giustificherebbe una condanna. La giornalista ha evidenziato che, nonostante le sue convinzioni, la verità processuale non coincide sempre con quella fattuale, affermando che, se fosse stata giudice, avrebbe assolto Stasi. Lucarelli ha analizzato i punti chiave del caso, come la bicicletta nera, le scarpe di misura 42 e il fatto che Chiara conoscesse il suo aggressore. Ha inoltre citato il comportamento strano di Stasi durante la chiamata al 118, evidenziando la sua freddezza e la mancanza di identificazione della vittima. Lucarelli ha discusso anche del concetto di overkilling, suggerendo che il numero di colpi inflitti e la brutalità indicano un legame emotivo tra l’assassino e la vittima, escludendo dunque la possibilità di un delitto avvenuto per rapina.

Lucarelli ha bocciato le piste alternative, come il furto finito male, sottolineando che nulla fu rubato e che chi agì sapeva della presenza di Chiara in casa. Tuttavia, ha riconosciuto un problema processuale: la mancanza di prove inattaccabili. Ha anche criticato il programma “Le Iene” per aver presentato un’intervista a Stasi che lo dipingeva come vittima, senza considerare i fondamenti giuridici della sua condanna. Lucarelli ha concluso affermando che la ricerca di un colpevole alternativo e le distorsioni mediatiche sono dannose per la verità e per il rispetto del principio di presunzione di innocenza.