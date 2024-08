Selvaggia Lucarelli abbandona un evento: “Questa è un’imboscata”

Sabato sera Selvaggia Lucarelli è stata ospite in provincia di Crotone all’evento letterario Premio Caccuri. Una volta salita sul palco la scrittrice si è resa conto che uno dei due conduttori, Gianluigi Nuzzi, non era lì ad accoglierla.

“Ma dov’è Nuzzi? Sono l’unica che non presenta? Lo trovo molto scortese. Gianluigi dove sei? Mi offendo scusami. Sono venuta qui da Milano, ho attraversato la Sila e lui si rifiuta di presentarmi. Ha intervistato condannati a 20 anni e non intervista me? Vabbè. Sento un certo imbarazzo”.

La conduttrice Vittoriana Abate non ha fornito spiegazioni sull’assenza di Nuzzi ed ha peggiorato la situazione parlando di antipatia nei confronti di Fedez: “Penna graffiante, tagliente. Nelle tue mani sono finite inchieste forti come quella che poi è stata il Pandoro Gate. Da dove sei partita? Perché avevi una così forte antipatia per Fedez?“.

L’autrice de Il Vaso si Pandoro si è giustamente risentita: “No, guarda, è già una domanda posta male. Che c’entra l’antipatia con l’inchiesta giornalistica? Non è un modo giusto di porre una domanda, non è una questione personale. Fatemi capire. Io sono arrivata qui, con grande amore, il 9 agosto, in Calabria, rinunciando alle mie vacanze. Vengo qui, salgo sul palco felicissima perché erano anni che non venivo in Calabria, mi ritrovo il conduttore che non mi presenta e la conduttrice che descrive la mia inchiesta come una sorta di questione personale di antipatia. Questo è un modo di svilire un’inchiesta. Te lo dico con serenità, ma non l’avresti mai chiesto ad un altro. Questa inchiesta ha portato ad una multa dell’Antitrust, non credo che a loro stesse antipatica Chiara Ferragni. Ma poi che c’entra Fedez? Qui si tratta di pubblicità ingannevole nei confronti dei consumatori“.

Selvaggia Lucarelli abbandona l’evento.

Abate non contenta ha rincarato la dose: “Ho sentito nel tuo blog una certa antipatia. Come hai detto, che probabilmente dopo il declino Fedez andrà a sgusciare le vongole, qualcosa del genere. L’ho letto qualche minuto fa“.

Dopo l’ennesimo intervento della conduttrice, Selvaggia Lucarelli ha deciso di abbandonare il palco: “Ma non ho capito, è un’imboscata questa?! No perché non capisco, tu sorridi , ma è un atteggiamento passivo aggressivo. Io sono felice di stare qui, ma l’accoglienza non è degna. Mi hai trattato come una cretina e ora ti rispondo. Di essere trattata in questo modo non ho proprio voglia, quindi ringrazio il pubblico, torno il prossimo anno, spero che l’accoglienza sia diversa. Non accetto di essere trattata in questa maniera“.

A seguito dell’uscita della giornalista, Gianluigi Nuzzi è tornato ed ha spiegato la sua assenza: “Ho enorme rispetto per i miei figli e se non ero su questo palco è perché li rispetto. Chi manca di rispetto per i miei figli, io non ci parlo. Mi sembrava il minimo non stringere la mano a chi non stimo e non apprezzo“.