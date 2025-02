Selvaggia Lucarelli a Verissimo: ‘Empatia verso Ferragni? Ora sì’

Selvaggia Lucarelli, giornalista e opinionista, è stata ospite per la prima volta di Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin. Durante la conversazione, ha parlato della sua esperienza al DopoFestival di Sanremo 2025, dove ha sentito un’alta pressione per le aspettative del pubblico. Ha condiviso dettagli della sua infanzia trascorsa in un ex villaggio operaio, evidenziando un rapporto profondo con il padre, descritto come il suo primo amore, e il conflitto con la madre, una grande intellettuale.

Riguardo al suo ex marito Laerte Pappalardo, padre di suo figlio Leon, ha raccontato di aver superato una fase conflittuale post-separazione, ritrovando un buon rapporto basato su affetto e ricordi positivi. Tuttavia, ha anche parlato di una relazione tossica successiva, descrivendo esperienze di violenza psicologica e la lotta per uscire da una situazione dannosa, evidenziando la necessità di un lavoro interiore per superare questa fase.

Selvaggia ha ora un nuovo compagno, Lorenzo Biagiarelli, con cui condivide una relazione forte, nonostante alcune difficoltà. Infine, ha espresso empatia per Chiara Ferragni, sottolineando la necessità di una seconda possibilità per lei, mentre ha criticato il trattamento riservato all’ex marito Fedez. Concludendo, ha riflettuto sull’importanza di riconoscere i propri errori e la resilienza nel mondo del giornalismo, dove le conseguenze possono essere gravi.