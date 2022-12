Selvaggia lascia Ballando nel 2023? La decisione di Milly e la risposta della Lucarelli

Dopo tutte le polemiche e le discussioni avute con gli altri giudici e con alcuni concorrenti (e una brutta offesa nella prima puntata) possiamo dire senza ombra di dubbio che questa è stata l’edizione di Ballando con le Stelle più dura per Selvaggia Lucarelli. La giornalista ieri sera si è sfogata sui social ed ha puntato il dito contro i colleghi giurati, ma è in un’intervista rilasciata oggi a Il Fatto Quotidiano che ha svelato quello che accadrà in futuro con il programma di Milly Carlucci.

“Il mio stato d’animo adesso è di liberazione. L’edizione più difficile, per me, è coincisa anche con quella più lunga.

Se per me è un’edizione di passaggio o la mia ultima edizione? Sono abituata a non ragionare a mente calda. Ci sono state altre due o tre edizioni in cui ho pensato “questo è l’ultimo anno, si è esaurita la vena”. Poi però si rielabora, si ridimensionano le cose anche perché è un gioco, sebbene si intrecci con la vita privata e la propria dignità professionale, non poco. Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, anche perché con la produzione dovremo confrontarci sull’accaduto.

So che per loro sono riconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente, io credo si debba ragionare su quello che è successo. In ogni caso, è meglio non lanciarsi in sentenze definitive perché si finisce come quei politici che annunciano il ritiro in caso di sconfitta alle elezioni e invece non si ritirano mai”.