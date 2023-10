Selvaggia lancia frecciatine a Barbara d’Urso in diretta a Ballando: “Tu Simona non sei come…”

Nella prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli ha citato ben due volte le frasi di Andrea Giambruno nei fuorionda di Striscia la Notizia. Come se non bastasse la giurata ha anche lanciato una frecciatina alla sua nemicametissima, Barbara d’Urso. Subito dopo l’esibizione di Simona Ventura e Samuel Peron, la Lucarelli ha espresso il suo giudizio, tirando in ballo la trasferta inglese di Carmelita (che è già tornata in Italia e presto partirà con il suo tour teatrale).

Selvaggia Lucarelli e le frecciatine a Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle.

“Io devo l’inizio della mia carriera a Simona. Perché molti anni fa lei mi ha voluto in un suo programma quando io non ero nessuno. Lei ha fatto grandi trasmissioni. Poi come succede a tutti, ci sono momenti alti e periodi meno fortunati nella carriera. Ma tu non ti sei mai abbattuta, non ti sei mai tirata indietro e sei sempre reinventata. Sei rimasta qui facendo cose più piccole con pazienza e modestia. Non andando all’estero in Inghilterra a postare su inglese su Instagram. Adesso tu sei lì in pista e io qui a giudicarti. Ma non è da escludere che in futuro tu sarai qui al posto mio e io a ballare”.

Va detto che Barbara non poteva fare molto altro in questo periodo, visto che fino a dicembre è legata a Mediaset con un contratto.

“Hai saputo ricominciare da cose più piccole con grande modestia, non andando in Inghilterra a postare su Instagram in inglese improvvisamente”.

🙊 @stanzaselvaggia l’ha toccata piano!#ballandoconlestelle @Simo_Ventura pic.twitter.com/1J84QbQRWn — Samuel Montegrande (@MontegrandeS) October 21, 2023

Lucarelli sui rumor su Barbara d’Urso.

Lo scorso luglio Selvaggia ha commentato le voci che volevano la d’Urso in giuria a Ballando: “Hanno scritto di tutto e fatto molti nomi per la giuria, anche quello di Barbara. A dire il vero non ho nulla in contrario ad una sua ipotetica partecipazione. Anzi penso che potrebbe dare al programma ed essere funzionale. Certo, in alcuni ruoli prestabiliti. Perché non tutti capiscono che a Ballando con le Stelle si deve giocare in sottrazione. Fare questo programma non è proprio facile come molti possono pensare. Di certo vanno esaltati i concorrenti e le dinamiche“.