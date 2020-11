Da quando ha smesso di punzecchiare Elisabetta Gregoraci, Selvaggia Roma ha iniziato a farsi conoscere di più dai suoi coinquilini e a raccontare il suo passato difficile. Mercoledì notte la romana è scoppiata a piangere ed ha rivelato di avere un rapporto complicato con la madre ed essere rimasta “in trappola” in Tunisia. Ieri durante una chiacchierata con Tommaso Zorzi la ragazza ha fatto un’altra confessione molto delicata sul suo privato ed ha parlato di un gesto estremo che avrebbe fatto il fratello.

“Il problema è che lui soffre di depressione in tutti i sensi. Devo dure che è stata la prima volta che mi hanno detto una cosa non brutta, di più. Lui questa estate ha avuto un brutto problema. Lui era rimasto da solo. Sai quando non vieni ascoltato, non vieni ascoltato, cerchi di lasciarti andare. Non si tratta di droga, si tratta della vita stessa. Voleva fare quella cosa. Se ha provato ad uccidersi? Em.. è. nel modo più ovvio l’ha fatto. Stava al bagno, ha cercato di farsi dei tagli.

La differenza, amore mio, di te e molte altre persone è che lui non è mai stato ascoltato come voleva lui realmente. Io me ne sono accorta dopo. Ho avuto un problema con mio padre. Ho lasciato andare questa cosa. Non gli ho dato retta. Io non c’ero, non mi sono mai fatta sentire.

Tu invece Tommaso a partire da tua mamma hai tante persone che ti vogliono bene a partire da tua mamma. A me dispiace vederti così. So che è un problema tuo e che nessuno può capirti. Per quanto tu sia intelligente, solare, spiritoso e puoi dare tanto a tante persone, hai dato tanto a me che è da poco che ti conosco e mi dispiace vederti così”.