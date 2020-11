Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip è stata un vero e proprio uragano e già durante la cena post puntata ha sbroccato contro Enock Barwuah, che dopo due mesi ha finalmente emesso un suono dalla sua bocca.

La Roma ha ricordato agli altri commensali del bacio che si è scambiata con Enock in discoteca, bacio che secondo lui non sarebbe mai esistito.

Selvaggia Roma a questo punto ha dato ovviamente il meglio di sé:

“Perché mi devi far passare per matta? C’ho anche i messaggi e c’ho pure un amico che può testimoniare. [fonte: biccy.it] Con me caschi male eh. Mi hai invitato al tuo tavolo, ma sei matto? Sono appena entrata non ho voglia di discutere, di certo non sono falsa né pazza. Mi volevi in albergo, ma che vai a baciarti le ragazze e neanche te le ricordi? Ti ho dato il due di picche ma che pensavi che te la davo? Devi avere più rispetto per le donne, facevi più bella figura a dire sì è vero”.

Ed ha attaccato Enock sul personale, citando la sua attuale fidanzata Giorgia.

“Forse dici di no perché stavi già con la tua ragazza? Non ha senso, non ho parole. Fai più bella figura a non dire altro. Sei uno sfigato che chiami le donne per venire da te in albergo, mi hai chiamato alle sei di mattina perché eri ubriaco, sei penoso. [fonte: biccy.it] A me non mi fai passare per una matta che si bacia la gente a caso, sei peggio di tuo fratello”.