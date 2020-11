Selvaggia Roma è entrata per essere la nemesi di Elisabetta Gregoraci e per adesso sta assolvendo alla perfezione il suo compito. Dopo aver fatto scoppiare una litigata super trash dal Cucurio, questa volta l’ex di Lenticchio si è messa a sparlare della badessa calabrese in giardino con Dayane Mello, cercando di far dire qualcosa di compromettente anche alla coinquilina.

“Io la trovo costruitissima, falsa. Per me lei non è naturale e schietta. Ma se lei non fosse stata con Briatore? Ci pensavo ieri. Cosa avrebbe fatto. Ok che è una bella donna, ma io non parlo dell’estetica.

Vorrei capire i suoi percorsi. Diciamo che è una domanda a cui non trovo una risposta. Io non so bene i suoi percorsi, però mi chiedo da spettatrice cosa avrebbe fatto senza di lui. Per dirti che io non la conosco nemmeno. Ho visto un programma dove si allenava e doveva ballare, lavorava con un mio carissimo amico che conosco da 20 anni. Secondo te è sempre stata rispettosa? Dici che l’ha tradito?”