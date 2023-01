Selvaggia abbandona Ballando? La decisione finale: “Cosa succede dietro le quinte”

Da sette anni ormai Selvaggia Lucarelli fa parte della giuria di Ballando con le Stelle insieme a Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino E Guillermo Mariotto. Quest’ultima edizione del programma però è stata piuttosto complicata per la giurata, visto che ha discusso con i colleghi, con alcuni concorrenti ed ha anche ricevuto degli attacchi spiacevoli. Per tutti questi motivi in molti pensano che Selvaggia non tornerà l’anno prossimo nello show di Milly Carlucci.

La stessa Lucarelli il mese scorso non è stata chiara sul suo futuro in giuria a Ballando con le Stelle: “Adesso sento come una liberazione. Questa oltre ad essere stata l’edizione più lunga è anche stata la più difficile. Mi chiedono se tornerò o se questa era la mia ultima edizione. Non voglio ragionare d’istinto e a mente calda. Anche perché pure in passato avevo pensato ‘questa è la mia ultima basta’. Però poi uno rielabora, ci ripensa e si ricorda anche che alla fine è un gioco. Voglio dire che per la produzione sono confermata. Il mio agente me l’ha comunicato. Adesso devo pensarci bene, non voglio fare come i politici che annunciano il ritiro, che però poi non arriva mai. Non voglio dare sentenze definitive adesso“.

Selvaggia Lucarelli ritorna a Ballando con le Stelle.

Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, Selvaggia Lucarelli alla fine avrebbe deciso di ritornare dietro al bancone di Ballando con le Stelle. Il magazine ha anche riportato i rumor secondo i quali Sara Di Vaira non disdegnerebbe un posto accanto a Mariotto, Canino, Zazzaroni e la Smith.

“La Lucarelli ha confermato il suo ritorno il prossimo anno ma dietro le quinte c’è già chi sta facendo fuoco e fiamme per prendere il suo posto. È Sara Di Vaira, assai amata da Milly Carlucci. Ce la farà? Chi vivrà vedrà”.

Mi auguro che sia vero, perché Ballando con le Stelle non può perdere un personaggio come la Lucarelli.