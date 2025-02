Selma Ezzine: Vita e Vittoria di una Vincitrice di Dalla Strada al Palco

Si è conclusa l’edizione 2025 di “Dalla strada al palco”, il talent show di Rai condotto da Nek e Bianca Guaccero, che premia i più talentuosi artisti di strada d’Italia. La giovane cantante Selma Ezzine ha trionfato, aggiudicandosi un copioso montepremi.

Selma Ezzine è una ventenne originaria di San Giorgio Del Sannio, in provincia di Benevento, figlia di genitori marocchini. Ha iniziato a cantare a tre anni e ha sempre coltivato la sua passione per la musica, frequentando un liceo musicale. Dopo aver conseguito il diploma, ha deciso di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza, ma la musica ha avuto la meglio e ha ripreso a esibirsi a tempo pieno, sia in strada che in occasione di matrimoni.

Nella finale di “Dalla strada al palco,” trasmessa il 7 febbraio su Rai1, Selma ha brillato tra dodici concorrenti, esibendosi con un noto brano, “Lady Marmalade,” alla presenza di celebri artisti come Katia Ricciarelli e Ron, contribuendo a un record di ascolti per il programma. Il pubblico ha avuto il compito di giudicare le esibizioni, mentre Luca Argentero, Ema Stokholma e Massimo Lopez hanno ricoperto il ruolo di opinionisti.

La performance di Selma le è valsa un punteggio di 841, sufficienti per conquistare il titolo di ‘artista di strada dell’anno.’ Oltre al riconoscimento, ha ricevuto un montepremi di 10mila euro in gettoni d’oro. La vittoria rappresenta un’importante tappa nella sua giovane carriera musicale.