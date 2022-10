Sell off sui titoli tech, effetto contagio da Alphabet e Microsoft

– Le trimestrali di Alphabet Google e di Microsoft stanno zavorrando il Nasdaq e l’intero comparto tecnologico, dopo che le due Big Tech hanno annunciato risultati di bilancio “bocciati” dal mercato. I titoli a Wall Street stanno cedendo entrambi oltre 7 punti percentuali.

I sell off colpiscono anche Meta Platforms e Amazon che arretrano del 4% circa.

“Stiamo rafforzando la nostra attenzione su una chiara serie di priorità di prodotto e di business – ha affermato Sundar Pichai, CEO di Alphabet e Google – commentando la trimestrale risultata al di sotto delle aspettative. Gli annunci di prodotto che abbiamo fatto solo nell’ultimo mese lo hanno dimostrato in modo molto chiaro, inclusi miglioramenti significativi sia nella ricerca che nella cloud, grazie all’intelligenza artificiale, e nuovi modi per monetizzare YouTube Shorts. Ci concentriamo sia sull’investimento responsabile a lungo termine sia sull’essere reattivi all’ambiente economico”.

“Questo trimestre le entrate di Microsoft Cloud sono state di 25,7 miliardi di dollari, in aumento del 24% in aumento del 31% a valuta costante anno su anno – ha affermato Amy Hood, vicepresidente esecutivo e chief financial officer di Microsoft – in merito ai conti del primo trimestre. Continuiamo a vedere una forte domanda nelle nostre attività commerciali, incluso un altro quarto di solide prenotazioni mentre offriamo un valore convincente per i clienti”.

