Selfie con il chirurgo dopo l’intervento riuscito

Una donna centosetteenne è stata operata con successo al Policlinico di Milano per un’occlusione intestinale. Nonostante l’urgenza dell’intervento, i metodi mininvasivi del reparto di chirurgia hanno consentito alla paziente di riprendersi rapidamente, senza necessità di terapia intensiva. Dopo l’operazione, la donna ha posato per una foto con il chirurgo, Hayato Kurihara, il quale ha confermato che la paziente stava bene.

La donna, nata nel 1917, era stata ricoverata dopo aver avvertito un forte dolore addominale. I medici hanno inizialmente deciso di tenerla in osservazione per valutare la possibilità di un trattamento farmacologico, ma un secondo esame ha rivelato che la situazione era critica e necessitava di un intervento chirurgico. L’operazione è stata eseguita in anestesia totale utilizzando la laparoscopia, una tecnica che prevede solo tre piccole incisioni. Grazie a questo approccio, la paziente ha mostrato subito segni di recupero, come testimoniato dalla sua pelle rosa e dal sorriso presente nelle foto post-operatorie.

Subito dopo l’intervento, la donna ha espresso il desiderio di tornare a mangiare tagliatelle al ragù e di trascorrere le feste di Natale circondata dalla famiglia e dal nipote Gianluca. Il dottor Kurihara ha sottolineato l’importanza di personalizzare il trattamento in base alla fragilità del paziente piuttosto che alla sua età. Ha inoltre evidenziato che le tecnologie moderne e l’expertise degli operatori sanitari sono fondamentali per garantire accesso a cure adeguate, specialmente in una società che sta invecchiando rapidamente.

Il direttore generale del Policlinico, Matteo Stocco, ha confermato che la riuscita dell’operazione dimostra come le strutture sanitarie siano in grado di affrontare situazioni complesse e rispondere efficacemente alle esigenze dei pazienti anziani. La notizia dell’intervento riuscito è stata accolta con entusiasmo e il chirurgo ha celebrato il risultato scattando un selfie con la paziente, evidenziando così il successo dell’operazione e la vitalità della centenaria.