Selfie con animali selvatici: etica e rischi da conoscere

Nell’era dei social e della fotografia digitale, l’incontro tra esseri umani e animali selvatici sta diventando sempre più problematico. La voglia di catturare l’immagine perfetta spinge molti a invadere gli spazi vitali degli animali, a volte con gravi conseguenze.

Recentemente un uomo ha perso la vita in Romania, attaccato da un’orsa mentre tentava di scattare un selfie; l’animale, spaventato, ha difeso i suoi cuccioli. Anche i turisti che si avvicinano a erbivori, ritenuti innocui, non sempre sono al sicuro. Una turista si è ferita mentre cercava di fotografare una cerva nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Il Parco ha messo a punto un vademecum per educare i visitatori, ma l’ignoranza e la maleducazione pesano enormemente. Questo comportamento non riguarda solo i turisti occasionali, ma coinvolge anche fotografi naturalisti che, in cerca di immagini accattivanti, trascurano norme di sicurezza e rispetto per la fauna.

Alcuni utilizzano attrattivi olfattivi per richiamare gli animali, comportamento considerato illegale e dannoso. Paolo Rossi, fotografo naturalista, sottolinea che chi segue tali pratiche non è un fotografo etico. Incidenti analoghi avvengono frequentemente, con animali spaventati che rischiano la vita.

Le istituzioni, come il Parco Nazionale d’Abruzzo, stanno attuando misure rigorose per proteggere la fauna, compreso il divieto di abbandonare i sentieri. Per promuovere una convivenza rispettosa è fondamentale che turisti e professionisti comprendano l’importanza della tutela degli animali selvatici.