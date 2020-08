Titolo: Seleziono Beauty Promoter/Consulenti di vendita



Azienda: Yves Rocher Italia



Descrizione:: DESCRIZIONE Hai una forte passione per il mondo della cosmetica? Se cerchi un guadagno extra, un secondo lavoro…, studentesse, mamme, o chiunque sia in cerca di nuovi stimoli. Offro formazione gratuita e costante per aiutarti a gestire…

Luogo:: Pisa