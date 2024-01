Selena Gomez sparla di Kylie Jenner ai Golden Globe: il video e cosa ha detto

In queste ore sta facendo il giro del web un video girato di nascosto durante la serata dei Golden Globe in cui si vede Selena Gomez parlare con Taylor Swift. Secondo quanto letto dal labiale della cantante, direbbe: “Ho chiesto una foto con lui e lei ha detto no“. A quel punto le viene chiesto? “Con Timothee?” ottenendo come risposta un “sì” con la testa. E quella “lei” che avrebbe impedito il selfie fra Selena Gomez e Timothee Chalamet sarebbe proprio Kylie Jenner, la sua compagna.

Ecco i video:

“i asked for a picture with him and she (kylie jenner) said no” – selena gomez

I fan di Selena Gomez, per tutelare la propria beniamina, hanno pure realizzato un fotomontaggio della CNN con tanto di risposta (fake) della cantante in cui smentiva il contenuto dell’interazione.

Selena Gomez’s response to CNN’s post about her and Taylor Swift’s viral interaction at the #GoldenGlobes was photoshopped.

The post also does NOT exist on the outlet’s official page on Instagram. pic.twitter.com/BXuoQ1MSeN

— Buzzing Pop (@BuzzingPop) January 8, 2024