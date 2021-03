Selena Gomez potrebbe ritirarsi dalla musica: la cantante ha dichiarato di volersi dare un’ultima chance in un’intervista a Vogue.

Selena Gomez si ritira dalla musica? Forse sì, ma non prima di un ultimo album, la sua ultima possiblilità. Lo ha dichiarato la stessa cantante 28enne in un’intervista a Vogue. Dopo gli insuccessi degli ultimi anni, l’ex fidanzata di Justin Bieber ha ammesso di essere tentata da una pausa, forse definitiva, dalla musica. Ma la passione è ancora viva e per questo ha scelto di darsi un’altra chance per convincere gli scettici.

Selena Gomez si ritira dalla musica?

Popstar amatissima e con tantissimi successi alle spalle, Selena a quanto pare non è soddisfatta del tutto da quanto raccolto fin qui. In particolare, è frustrata dal fatto che il suo lavoro non è mai riuscito a trascendere la propria persona. In altre parole, come capita anche a molte colleghe e colleghi, non viene presa mai sul serio come artista.

Queste le sue dichiarazioni che hanno allarmato i fan: “È difficile continuare a fare musica quando le persone non ti prendono necessariamente sul serio. Ho avuto momento in cui mi sono detta, ‘Qual è il punto? Perché continuo a farlo?‘. Sentivo che Lose You to Love Me fosse la migliore canzone che avessi mai pubblicato, ma per alcune persone non era ancora abbastanza. Penso che ci siano molte persone a cui piace la mia musica, e per questo sono grata, per questo continuo. Ma penso che la prossima voltà farò un album diverso. Voglio fare un ultimo tentativo prima di ritirarmi dalla musica“.

Selena Gomez e il senso di colpa

La cantante, che nei prossimi mesi potrebbe dedicarsi maggiormente alla produzione cinematografica, ha raccontato di essersi sentita in colpa sulla pandemia e di voler fare qualcosa sui social per aiutare gli altri: “Mi sento in colpa per la mia posizione. Mi sento come se le persone stessero soffrendo e mi sento responsabile come se dovessi, con la mia piattaforma, fare qualcosa al riguardo. (…) Per come sono stata cresciuta non posso fare a meno di pensare che vorrei poter dare alle persone quello che ho“.