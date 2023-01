Selena Gomez si è messa con un noto musicista: “Una storia nata da poco”

Stando ai rumor che arrivano dagli USA Selena Gomez avrebbe ritrovato l’amore. La cantante di Lose You To Love Me sembra che stia frequentano un membro dei The Chainsmokers (che hanno rivelato di essersi divertiti tra di loro). Secondo quello che ha rivelato una fonte, la popstar sta uscendo con quel belloccio di Andrew Taggart. I due non intendono nascondersi e in questi giorni sono andati a giocare a bowling e al cinema insieme.

“Stanno vivendo in estrema tranquillità la loro storia nata da poco. Non stanno cercando di nascondere la loro relazione d’amore intrufolandosi nei club per soli membri. Sono molto casual e di basso profilo, ma non vogliono proprio nascondersi. I loro amici sanno già tutto, loro vanno a giocare a bowling e al cinema insieme.

In ogni caso beata Selena…



De acordo com o US Weekly, Selena Gomez está namorando com Drew Taggart, do The Chainsmokers. pic.twitter.com/id2EVs7liY

“Il nostro rapporto? Capisco che devi tirare fuori il suo nome, lo so. Non è stato il momento più difficile per me perché ho trovato forza in esso. – ha dichiarato la cantante nel 2020 – Diciamo che è molto pericoloso mettersi mentalmente nella parte della vittima. Non sono irrispettosa nel raccontarlo, mi sento vittima di abusi emotivi. Ho vissuto qualcosa di bellissimo e non negherò mai che sia stato così. Però devo anche dire che è stato molto difficile e sono contenta che sia finita.

E credo che questo fosse il modo migliore per dirlo, voglio dire è finita lo rispetto e adesso sono in tutto un nuovo capitolo Ho dovuto trovare il modo di capire le cose da adulta, capire le decisioni che stavo prendendo. Anche se non voglio passare il resto della mia vita a parlarne, sono veramente fiera di sentirmi più forte che mai e di essere uscita da tutto ciò con più grazia possibile”.