L’anno scorso Miley Cyrus ha scritto a Giuseppe Conte (e ad altri leader) per chiedergli di aiutare i paesi più in difficoltà a causa del Covid. Ieri è stata la volta di Selena Gomez che ha pubblicato un tweet rivolto a Mario Draghi: “Vuoi contribuire a porre fine alla pandemia una volta per tutte? Unisciti a me e chiediamo ai leader mondiali come il Primo Ministro italiano Mario Draghi di donare le loro dosi extra di vaccino COVID-19 alle persone che ne hanno più bisogno. @Palazzo_Chigi. Draghi Possiamo contare su di te?”

La popstar ha scritto anche ad altri primi ministri, da Pedro Sánchez della Spagna ad Emmanuel Macron della Francia, ma è sotto al tweet per L’Italia che ha scatenato una grossa polemica con migliaia di risposte di italiani “leggermente alterati”.

“Prima di fare la mediatrice internazionale magari informarsi sulla situazione nei Paesi che si chiama in causa altrimenti si fa solo una figura imbarazzante. Go learn the current vaccine situation in Italy or in any other country before tagging their PMs”. “Ma sai che qui stanno vaccinano ancora i settantenni? Chiedi a Biden le dose extra, non a noi”. “E dove sarebbero questi vaccini extra da donare? Qui forse non ti è chiaro che non ne abbiamo anche per gli italiani”.

Ovviamente Selena Gomez non è che si è svegliata oggi per chiedere vaccini ai paese europei. La cantante infatti l’8 maggio condurrà un evento il Vax Live: The Concert to Reunite the World, una serata per chiedere un’equa distribuzione delle dosi di vaccini in tutto il mondo.

Il tweet di Selena Gomez per Mario Draghi.

Want to help end the pandemic once and for all? Join me and let’s ask world leaders like Italy’s Prime Minister Mario Draghi to donate their extra COVID-19 vaccine doses to the people who need them most. @Palazzo_Chigi -can we count on you? #VaxLive — Selena Gomez (@selenagomez) April 24, 2021

ma se non ne abbiamo nemmeno per noi, cosa dobbiamo donare? in America siete quasi tutti vaccinati dovreste donare voi piuttosto — Maria Grazia (@fearlessun) April 24, 2021