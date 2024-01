Selena Gomez pronta a ritirarsi dalla musica: “Voglio dedicarmi ad altro”

Sei album, cinque tour, cinquanta milioni di ascoltatori su Spotify, eppure Selena Gomez pare sia pronta a ritirarsi dal mondo della musica. La cantante americana durante una chiacchierata fatta nell’ultimo episodio del podcast SmartLess, ha dichiarato che il prossimo album probabilmente sarà l’ultimo, perché le piacerebbe dedicarsi alla recitazione (e poi ha aggiunto anche a Rare Beauty e alla filantropia). Strategia furbetta per creare attesa intorno al nuovo progetto (non sarebbe la prima) o decisione vera e meditata?

Selena Gomez tells Smartless podcast that her next album will likely be her last as she plans to focus on acting, Rare Beauty and philanthropy:

“I feel I only have one more in me.” pic.twitter.com/joBJx73DvG

— Pop Crave (@PopCrave) January 2, 2024