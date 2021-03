Selena Gomez in una recente intervista rilasciata a Vogue ha ripercorso tutta la sua carriera, dagli esordi come attrice, ai dischi nella band Selena Gomez & the Scene, fino agli album da solista e ai singoli in spagnolo. La popstar accusa il peso delle critiche e sente come se nulla di quello che fa fosse mai abbastanza. La Gomez ha anche rivelato che potrebbe ritirarsi dal mondo della discografia per concentrarsi di più sulla recitazione.

“È difficile continuare a fare musica quando le persone non ti prendono per forza sul serio. Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato: ‘Qual è il punto? Perché continuo a farlo?’ Credo che Lose You to Love Me sia la miglior canzone che io abbia mai pubblicato, ma per alcune persone ancora non era abbastanza. Penso che ci siano un sacco di persone a cui piace la mia musica e per questo sono grata, per questo continuo ad andare avanti. Penso che la prossima volta che farò un album sarà diverso. Voglio fare un ultimo tentativo prima di, forse, ritirarmi dalla musica. Devo essere cauta. Voglio dare a me stessa una vera possibilità nella recitazione”.

Ovviamente i fan della cantante sono rimasti spiazzati da queste dichiarazioni e ‘Selena Gomez’ è finita tra i primi posti delle tendenze Twitter.

Il modo in cui per me Selena Gomez sia 10 volte un artista migliore di molti altri cantanti con una voce più bella e riconoscibile. Trovo la sua musica di una delicatezza e genuinità disarmante e divoro i suoi album ad ogni uscita. Ma poi un sacco di BOP.

Selena canta per me. https://t.co/PCCJeH42ID — Dom 🏳️‍🌈 (@putyourhanzap) March 9, 2021

Non abbastanza depressi dal ritiro dalle scene di Emma Watson il 25 febbraio, ora Selena Gomez si ritira dalla musica per concentrarsi sulla carriera di attrice

Anno 2021: Emily pic.twitter.com/4U5JxlLopE — Alice Vaccarella²⁰ (@VaccarellaAlice) March 9, 2021

Selena Gomez in una recente intervista con Vogue ha confessato che sta pensando di lasciare il mondo musicale: #SelenaGomez “È difficile continuare a fare musica quando le persone non ti prendono necessariamente sul serio… Voglio fare un ultimo tentativo prima di ritirarmi” pic.twitter.com/Mlf5JoTt39 — news dei vip (@news_dei_vip) March 9, 2021

