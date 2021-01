A 5 mesi dalla collaborazione con le BLACKPINK Selena Gomez è tornata con un singolo in spagnolo. La cantante americana ha appena rilasciato De Una Vez. Mi spiace ma questa volta per me è tutto un grande ‘meh’. Il video musicale è carino, ma dimenticabile, la canzone non rimane in testa ed è così corta che ho dovuto riascoltarla 5/6 volte per farmi un’idea. Quando il pop era davvero grande De Una Vez sarebbe stato un riempitivo di un album di Nelly Furtado, adesso invece è il primo singolo.

Questo comeback non mi ha entusiasmato.



.@SelenaGomez has released the stunning music video for her new Spanish single, “De Una Vez.” ❤️ Watch: https://t.co/IRNOocGJqd pic.twitter.com/xtm3MBcSBh — Pop Crave (@PopCrave) January 15, 2021

Selena Gomez: il testo di De Una Vez.

Ya no duele como antes, no

La herida de tu amor sanó

De una vez por toda’, ah-ah-ah

Soy más fuerte sola, ah-ah-ah (Soy más fuerte sola)

Es que no me arrepiento del pasado

Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas

Pero ahora este pecho es antibalas

No te tengo a ti, me tengo a mí

No es para que piense’ que esto es pa’ ti, nah

Yo me fui para que no se te olvide

Que a una muertе como tú se revive

Cuando sе seque el último mar

Es cuando pensaré en regresar

Tú has sobreentendido lo que siento

Ya no estás, qué bueno es el tiempo

Estoy curá’ de ti, te dije ya

Ya no te siento aquí, no te siento ya

Nunca supiste, no me supiste valorar, y (Oh)

De una vez por toda’ (De una vez por toda’), ah-ah-ah

Soy más fuerte sola, ah-ah-ah

Es que no me arrepiento del pasado

Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas (Ah-ah)

Pero ahora este pecho es antibalas