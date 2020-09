Britney Spears ieri ha pubblicato l’ennesimo video praticamente senza trucco e con il solito crop top a fiori, ma questa volta con uno scopo ben preciso. La principessa del pop ha parlato di come i media possano essere duri con le star di Hollywood quando si tratta di aspetto fisico ed ha citato Selena Gomez e la sua canzone ‘Kill Em With Kindness‘.

“Per la prima volta nella mia vita rimango senza tanto, tanto trucco! Queste clip mostrano più da vicino il mio viso e questo è molto spaventoso per me. Potete davvero vedere le mie lentiggini! Crescere a Hollywood può essere difficile. Tutto gira intorno all’aspetto esteriore e la stampa può essere piuttosto cattiva. Leggo su di me “perché sembra così vecchia?”, “perché è così grassa?”, “perché è troppo magra?”. Come dice Selena Gomez… il mondo può essere un posto brutto quindi uccidili con gentilezza. Dio vi benedica. Vi mando tanto amore”.

E in effetti Britney ha quasi sempre risposto con gentilezza alla crudeltà dei media e degli hater. Forse anche per questo è una delle star americane più amate, perché nonostante sia una delle icone più grandi degli ultimi 30 anni non è mai diventata una diva irraggiungibile come certe sue colleghe. Britney è il pop, ma è anche una di noi.

Selena Gomez poche ore dopo ha commentato la clip pubblicata dalla collega lasciando sotto al post un bellissimo pensiero: “Sei sempre stata bella. Inoltre per me sei un’enorme ispirazione. Sei una bellezza rara“.

Selena responds to Britney Spears’ post where she quoted Selena’s song, ‘Kill Em With Kindness’ “You’ve always been beautiful and a huge inspiration to me ✨ You’re rare beauty!!!” pic.twitter.com/w7G3rtIVwy — Selena Gomez HQ 🍦 (@SelenaHQ2) September 3, 2020

