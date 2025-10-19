Selena Gomez e Benny Blanco brillano al gala di Hollywood

Selena Gomez e Benny Blanco hanno recentemente coronato il loro sogno d’amore sposandosi, e la loro storia continua a incantare. I due si sono presentati all’Academy Museum Gala, brillando come una coppia appena sposata.

Sul red carpet, hanno mostrato affetto e gioia, offrendo un momento di dolcezza ai fan. Il matrimonio sembra aver infuso nuova energia in Selena, che sfoggia un look elegante e sicuro di sé. Durante l’evento, la coppia ha indossato outfit coordinati, simbolo della loro nuova fase insieme.

Selena ha scelto un abito lungo in velluto nero senza spalline, adornato con cristalli scintillanti, che valorizza la sua figura e riflette il suo stile raffinato. A completare il suo look, una giacca da sera, gioielli in diamanti, capelli raccolti e un trucco delicato.

Benny ha seguito il tema della moglie con un completo in velluto e una camicia di seta blu navy, che portava un tocco di colore sofisticato. Anche le sue scarpe, classiche ma moderne, si abbinano perfettamente all’outfit di coppia.

Nonostante il matrimonio sia ufficialmente avvenuto, Selena e Benny sembrano continuare a festeggiare. Al gala, hanno mostrato una complicità che parlava di una connessione profonda. Non servono gesti esagerati: basta osservare i loro sguardi e il modo in cui si tengono per mano per capire che il loro amore è forte.

Il loro look coordinato esprime un messaggio chiaro: sono una cosa sola, senza però perdere la propria individualità. La loro eleganza e il romanticismo traspaiono in ogni dettaglio, rendendoli una coppia affascinante.