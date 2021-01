Secondo singolo in spagnolo in meno di un mese per Selena.

A due settimane da De Una Vez Selena Gomez ha già rilasciato un altro singolo in spagnolo, Baila Conmigo. Non siamo davanti ad una Chantaje, non mi ha rapito al primo ascolto, ma l’ho apprezzata più del precedente singolo. Il video è senza infamia e senza lode, la Gomez appare sì e no per 5 secondi e la clip non aggiunge nulla al pezzo. Per fortuna che la melodia di Baila è tanto caruccia e a questo giro se non altro Selena ci fa “ballare”…



Per quanto mi riguarda è un ‘meh’ +.



El video ‘Baila Conmigo’ con @RauwAlejandro y @Tainy se estrena esta noche a las 9 pm PT. ¡Únete al estreno ya! // The video for ‘Baila Conmigo’ with Rauw Alejandro and Tainy is out tonight at 9 pm PT. Join the premiere now! @youtubemusic https://t.co/6n4fq9OVsy pic.twitter.com/gQag699Gfv — Selena Gomez (@selenagomez) January 28, 2021

Selena Gomez: Baila Conmigo, il testo.

Bebé, no sé si hablas mucho español

Si entiende’ cuando digo “Mi amor”

Comernos sin entenderno’ e’ mejor

Solo tenemo’ que gustarno’

Quieres que caiga en tentaciones

Mira cómo me pone

Ese acento que tienes

No entiendo mucho, pero vente

Baila, baila, baila conmigo

Baila, baila y yo te sigo

Pégate, ven, suéltate

No te me vayas sin las gana’ de volver

Por eso, baila, baila, baila conmigo

Baila, baila, que yo tе sigo

Bésame solo una vez

Así tengo un motivo pa’ volvеrte a ver

Sinceramente, dejemo’ que esto fluya, no sigas dándole mente

Tenemo’ to’a la noche pa’ que me enseñe’ de frente

Todo lo que siente’

Me huele a que no tiene’ nada de inocente

¿Cómo te digo que no quiero hablar de amor?

Que si es contigo, tengo que pensar mejor

Tranqui, déjalo así, quiero quedarme aquí

Pégate, ven a mí, pégate, ven a mí

Baila, baila, baila conmigo

Baila, baila y yo te sigo

Pégate, ven, suéltate

No te me vayas sin las gana’ de volver

Por eso, baila, baila, baila conmigo

Baila, baila, que yo te sigo

Bésame solo una vez

Así tengo un motivo pa’ volverte a ver

Te voy a dejar mi número

Solo tiene’ que llamar cuando me eches de meno’

Que yo le voy a llegar

Baby, aunque me quede lejo’, woh-oh

La nena e’ de otra ciudad, pero le corre mi flow

Tenía curiosidad y un beso me robó

No nos tenemo’ que hablar

Si con mirarno’ no’ entendemo’

No entiendo mucho, pero baila, baila, baila conmigo

Baila, baila y yo te sigo

Pégate, ven, suéltate

No te me vayas sin las gana’ de volver

Por eso, baila, baila, baila conmigo

Baila, baila y yo te sigo

Bésame solo una vez

Así tengo un motivo pa’ volverte a ver, eh