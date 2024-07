Sei vip provinati per La Talpa: ex volti di Amici, Isola e Ballando

Ad ottobre, al termine della nuova stagione di Temptation Island, andrà in onda La Talpa, condotta da Diletta Leotta. Davide Maggio ha svelato il primo concorrente del reality, che sarà Nicola Ventola, ma a parte l’ex calciatore ci sarebbero almeno altri sei vip che hanno già sostenuto un provino. Tra loro anche due volti di Amici e uno di Ballando con le Stelle.

Sei vip che hanno fatto i casting per La Talpa.

Tv Blog ha svelato i nomi di sei vip che nelle scorse settimane hanno sostenuto un provino per il ritorno de La Talpa. Tra i possibili concorrenti ci sarebbero Andreas Muller e la compagna Veronica Peparini. A parte i due ex protagonisti di Amici di Maria, hanno fatto i casting anche l’influencer Mariano Di Vaio, l’ex naufrago Gilles Rocca, Justine Mattera e il pizzaiolo campione italiano molto noto sui social, Alessandro Servidio.

“Da queste colonne vi abbiamo raccontato inoltre che i neo genitori Veronica Peparini e Andreas Müller hanno affrontato il provino per partecipare come concorrenti delle nuove puntate del reality che manca dalla tv italiana dal 2008. A parte loro chi potrebbe far parte del cast de La Talpa 2024? In base alle indiscrezioni in nostro possesso, tra i provinati ci sarebbero l’attore Gilles Rocca (diventato popolare grazie alla scena cult ‘Dov’è Bugo’ con Morgan sul palco del Festival di Sanremo 2020, poi sono arrivati Tale e quale show, Ballando con le stelle, L’isola dei famosi), la showgirl Justine Mattera, l’imprenditore e modello Mariano Di Vaio e il pizzaiolo Alessandro Servidio”.

Blogo ha riportato anche l’ipotesi della partecipazione del marito di Diletta Leotta, ma – come hanno specificato – questo è un rumor privo di fondamenta: “La suggestione che circola – ma ad oggi non ci sono conferme – è che Loris Karius, marito di Diletta Leotta e portiere attualmente senza squadra, possa in quel modo essere coinvolto nella trasmissione Mediaset che vedrà alla conduzione la moglie (che continuerà a seguire la Serie A per Dazn)“.