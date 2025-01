“Sei sempre in vacanza, ma a scuola non ci vai mai” Il costo della prestigiosa scuola di Chanel Totti

Chanel Totti è al centro di polemiche per la sua recente vacanza ai Caraibi, mentre frequenta una scuola privata a Roma che ha una retta annuale di circa 28 mila euro. Le immagini delle sue vacanze sui social media hanno suscitato critiche da parte di molti utenti, che si sono chiesti quanto fosse assidua nella sua frequenza scolastica. Le critiche si concentrano sull’opportunità di trascorrere del tempo in vacanza, quando altri studenti sono impegnati negli studi.

In un podcast condotto da Gianluca Gazzoli, Ilary Blasi, madre di Chanel, ha parlato della situazione scolastica, sottolineando che Chanel è molto interessata ai social media ma non alla televisione. Ha affermato che la figlia sta completando il suo ultimo anno di scuola con l’intenzione di diplomarsi e ha espresso il desiderio che Chanel continui il suo percorso educativo, combinando l’istruzione con la sua passione per i social media, anche considerando corsi e master in questo settore.

La curiosità sull’istituto frequentato da Chanel si è intensificata, poiché molti si chiedono come possa permettersi di essere in vacanza mentre i suoi coetanei stanno studiando, e quali siano i costi di tale istruzione. Chanel Totti frequenta la St. Stephen’s School, una delle scuole private più prestigiose di Roma, che segue un modello educativo di tipo americano. Questa scuola, che si trova vicino al Circo Massimo, utilizza un sistema di gradi dal nono al dodicesimo anno, a differenza delle tradizionali classi italiane.

Una caratteristica distintiva della St. Stephen’s School è che una volta a settimana le lezioni si tengono all’esterno, in vari monumenti di Roma, e tutte le lezioni vengono impartite in lingua inglese. Gli studenti possono anche scegliere corsi facoltativi in base ai loro interessi personali, inclusi corsi di musica e sport.

L’investimento necessario per l’istruzione di Chanel è significativo, con una retta annuale di circa 28 mila euro, escludendo spese extra come il servizio mensa e attività extracurricolari. Queste informazioni hanno alimentato ulteriormente le discussioni sulle priorità educative e sulle vacanze nel contesto della vita scolastica di Chanel Totti.