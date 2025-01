“Sei sempre con noi” Filippa Lagerback rompe il silenzio dopo il terribile lutto della madre Margaretha Lind: le sue parole

Filippa Lagerback vive un momento di grande dolore a causa della scomparsa della madre, Margaretha Lind. La conduttrice ha voluto esprimere il suo amore e il suo ricordo attraverso un post toccante su Instagram, condividendo fotografie e un video in cui la madre la abbraccia. Filippa descrive Margaretha come un’essenza pura di amore, empatia e generosità, sottolineando i valori trasmessi da lei come lealtà, rispetto e gioia di vivere, elementi che continueranno a vivere nei ricordi dei suoi cari.

La notizia della morte è stata annunciata da Fabio Fazio durante la trasmissione Che tempo che fa, dove ha espresso le condoglianze e il sostegno della comunità per Filippa. Anche Luciana Littizzetto ha voluto unirsi al messaggio, descrivendo Margaretha come una persona energica e piena di vita, nota per il suo spirito allegro. Questo triste evento ha riunito fan e colleghi attorno a Filippa, dimostrando quanto fosse amata Margaretha.

In un momento di grande tristezza, Filippa ha espresso gratitudine verso coloro che le hanno offerto supporto e affetto, evidenziando che la madre sarebbe stata sorpresa e felice per tutto l’amore ricevuto. La comunità ha continuato a stringersi attorno a Filippa, assicurandole conforto mentre affronta questo difficile periodo di lutto in Svezia. L’eredità di Margaretha di amore e positività rimarrà nei cuori di quanti l’hanno conosciuta e apprezzata.